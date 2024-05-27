Легендарная американская певица армянского происхождения Шер порадовала гостей торжественного ужина amfAR в Каннах. Певица известна своей любовью к провокационным и откровенным образам. И на этот раз Шер не стала изменять своему стилю, появившись на сцене в откровенном черном боди с дырками.

Поверх своего наряда, украшенного стразами и камнями, певица надела черную кожаную куртку. В качестве обуви знаменитость выбрала высокие черные сапоги. Данный наряд является адаптацией образа певицы в 1989 году.

Знаменитость, отметившая недавно свое 78-летие не только продолжает носить откровенные наряды, но и поражает общественность подробностями своей личной жизни. На благотворительной вечеринке, организованной в рамках Каннского кинофестиваля Шер появилась в компании своего молодого избранника, 38-летнего рэпера Александра Эдвардса.

Поклонники обескуражены такой огромной разницей в возрасте между Шер и Александром. Но похоже, что их ничего не смущает. Певица и рэпер не стеснялись проявлять свои чувства перед камерами. Фотографам даже удалось запечатлеть их поцелуи.