Звезда сериала «Друзья» голливудская актриса Дженнифер Энистон снялась в недавней фотосессии для обложки французской версии глянцевого журнала ELLE. Публикация снимка появилась на официальной страничке издания в популярной социальной сети.

На снимке актриса предстала в облегающем черном платье Aisling Camps с глубоким вырезом в области спины, достигающим линии ниже бедер актрисы. Можно предположить, что актриса надела наряд абсолютно на голое тело. На фото она стоит вполоборота, прикрывая грудь длинными волосами. Своей рукой Дженнифер спускает платье, практически полностью обнажая свое бедро.

Несмотря на свой достаточно зрелый возраст, актриса находится в великолепной физической форме. Сложно даже представить, что ей уже исполнилось 55 лет.

Ранее Дженнифер Энистон рассказала о своем питании. По словам актрисы, она употребляет много белковой пищи, есть овощные салаты и супы. Но в выходные дни позволяет себе есть любую еду.