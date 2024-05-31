Британская актриса Сара Джейн Данн поделилась в социальных сетях довольно пикантным снимком. Знаменитость сфотографировалась в откровенном бикини на пляжном мосту.

На размещенных кадрах 42-летняя актриса позирует в сексуальном бикини, едва прикрывающем ее прелести. Актриса имеет отличную фигуру, поэтому смело выбирает для пляжного отдыха крошечные бикини и купальники с откровенными вырезами. Ее купальник выполнен в черно-белой цветовой гамме. Основной цвет – черный, а вот завязки на лифе и плавках – белые. Звезда фильма «Темный рыцарь» распустила свои волосы и надела солнцезащитные очки.

Сара Джейн также опубликовала снимок в шелковом платье с открытыми плечами. В качестве аксессуаров, знаменитость остановила выбор на солнцезащитных очках в белой оправе.

Ранее сообщалось, что знаменитая американская модель и актриса Эмили Ратаковски похвасталась фигурой в бикини с необычным принтом. Знаменитость выбрала купальник-тройку: лиф, плавки и шортики. Однако изюминку образу придал принт с изображением полуобнаженных женских ягодиц в различных трусиках и плавках.