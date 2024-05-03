Айсуваков Дмитрий Маратович, проживающий в городе Магнитогорск Челябинской области, попал в Книгу рекордов России благодаря своим знаниям географии. Трехлетний мальчик правильно назвал все страны члены Организации объединенных наций (ООН) по флагам. Об этом сообщают авторы проекта Книга рекордов России на своей страничке в социальной сети ВКонтакте.

«Наименьшее время идентификации стран по изображению флагов всех государств членов ООН (мальчики, 3 года). Рекорд России», – написали авторы проекта.

По их словам, родители заметили невероятные способности запоминать большие объемы информации у своего сына буквально с рождения. Дима запоминал с легкостью абсолютно любую информацию: музыкальные ноты, марки автомобилей, буквы и цифры. Поэтому родители подарили сыну карту мира, чтобы малыш начал учить названия стран. В свои три года Дима уже умеет читать и приступил к изучению таблицы умножения.