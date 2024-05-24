Ветеран Второй мировой войны из США по имени Юджин Руссо раскрыл секрет своего долголетия. Мужчине недавно исполнилось 100 лет, и он чувствует себя хорошо. Об этом в своем материале сообщает издание The Atlanta Journal-Constitution.

«Возможно мне удастся дожить до 101 или даже 102 лет. Все зависит от того, сколько дней жизни мне отведет Бог», – рассказал в беседе с корреспондентом издания Руссо.

По его словам, во время боевых действий в годы Второй мировой войны он каждый день молился, чтобы Всевышний позволил ему прожить еще один день. С тех пор он продолжает молится каждый день. При этом секрет своего долголетия мужчина связывает с здоровым питанием и физической активностью.

В возрасте 70-и лет Юджин Руссо полностью отказался от добавления в пищу сахара и соли. Обычный рацион долгожителя состоит из большого количества овощей и фруктов. Любимыми блюдами 100-летнего американца являются рыба, лазанья и баклажаны.