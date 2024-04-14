Издание News.ru сообщило, что на одной съемочной площадке в Подмосковье были замечены актеры, получившие широкую известность благодаря своему участию в сериале Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте». Журналисты разместили видеозапись со съемок, проходящих в Жуковском, на которых были замечены Слава Копейкин, Андрей Максимов и Лев Зулькарнаев.

Вместе с артистами, сыгравшими в «Слове пацана» были замечены Артем Кошман, известный по «Черной весне», и Кузьма Котрелев, сыгравший в «ЮЗЗЗ». Однако название проекта пока неизвестно.

Ранее сценарист сериала «Слово пацана» Андрей Золотарев признался, что на данный момент у создателей сериала нет планов начинать съемки второго сезона. Он подчеркнул, что в первом сезоне была поднята очень высокая планка, поэтому продолжение должно выйти только на должном уровне. Однако сценарист подчеркнул, что история сериала была рассчитана на 3 сезона, поэтому продолжение вполне может быть. Однако у создателей все еще нет уверенности, стоит ли «туда идти».