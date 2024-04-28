Популярный турецкий актер Бурак Озчивит прилетел в Россию. В нынешнем году, это уже второй визит звезды сериала «Великолепный век» в нашу страну. Как сообщают журналисты издания «Газета.ру», актер прибыл в Москву на съемки. Однако что это за проект и его детали пока неизвестны.

Минувший визит турецкого актера в Россию состоялся в феврале 2024 года. Он был специальным гостем концерта «Музыка турецких сериалов» в Москве, где даже пропел две строчки известной русской песни «Калинка-Малинка». Также Озчивит побывал в Санкт-Петербурге и в Сочи. На всемирном фестивале молодежи в Сочи поклонники подарили актеру портрет, нарисованный одной из его фанаток, цветы и плюшевого Чебурашку.

Бурак Озчивит известен российским зрителям благодаря своей роли Малкочоглу Бали-бей в сериале «Великолепный век». Также он снимался в таких популярных в России турецкий сериалах, как «Черная любовь», «Королек – птичка певчая», «Основание: Осман».