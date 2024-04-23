Известная американская актриса и плюс-сайз модель Барбара Феррейра поделилась с поклонниками фотографиями в откровенном бикини. Знаменитость опубликовала снимки в социальной сети Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит запрещенной в РФ экстремистской корпорации Meta).

27-летняя звезда сериала «Эйфория» сфотографировалась в откровенном бикини светло-оливкового цвета на тонких завязках. Знаменитость собрала мокрые волосы в пучок, а глаза прикрыла темными солнцезащитными очками.

На других фотографиях модель плюс-сайз была одета в черный кроп-топ и коричневую мини-юбку. Стоит отметить, что модель не надела нижнего белья под топ. Поэтому на снимках отчетливо видна зона декольте.

Ранее в Сети появились снимки Барбары Феррейры для австралийской версии глянцевого журнала InStyle. Знаменитость снялась для издания в достаточно откровенных образах. На одном из сников она позировала в полупрозрачном наряде – бюстгальтера и мини-юбки.