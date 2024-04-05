Российский певец Алексей Лебединский, прославившийся своим хитом «Я убью тебя, лодочник» в 90-х годах, сообщил о своем банкротстве. По словам артиста, после переезда за границу он не смог найти работу, а его творчество в США никому не интересно.

В своих социальных сетях артист сообщил, что сейчас живет, как отшельник. Из-за проблем с финансами он не может даже оплатить стоматологические услуги, поэтому не обращается к врачам.

Профессор Лебединский (под таким псевдонимом артист выступал в России) рассказал, что сейчас он существует на донаты своих поклонников.

«В прошлом месяце мне прислали ровно столько денег, чтобы оплатить счет за электричество и Интернет. И мне пришлось опять просить», – отметил певец.

Кроме того, артист рассказал о своей болезни – «депрессивное расстройство или экзистенциальная депрессия».

Напомним, что Алексей Лебединский покинул Россию еще в 2014 году. После начала СВО в 2022 году он осудил действия Российского правительства, и подчеркнул, что не собирается возвращаться на родину.