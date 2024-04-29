Расчет зенитно-ракетного комплекса «Тор-М2» на приграничных территориях Белгородской области обнаружил и ликвидировал разведывательные дроны вооруженных формирований Украины. Отмечается, что тем самым российские бойцы сорвали очередную террористическую атаку на регион.

Движение беспилотников к границе было обнаружено посредством РЛС кругового обзора. Дроны подпустили на расстояние удара и выпустили ракеты, уничтожившие воздушных шпионов ВСУ.

Отмечается, что ЗРК «Тор-М2» справляется и с более серьезными задачами по перехвату ракет противника и реактивных снарядов РСЗО. Они летят значительно быстрее дронов, но процесс их обнаружения и уничтожения уже отработан до автоматизма.

Минобороны РФ рассказало, что «Тор-М2» может использовать четыре ракеты для поражения одной цели, либо для атаки на 4 воздушных объекта одновременно. После ударов расчеты ЗРК сразу меняют позицию, чтобы не попасть под удары противника. Гусеничная платформа обеспечивает высокую проходимость и дает возможность делать это максимально быстро в любых условиях.