Российская актриса театра и кино Зоя Бербер рассказала, что ей больше нравится играть роли злодеек. Она привела положительные стороны воплощения на экране подобных персонажей.

В роли отрицательной героини Зоя Бербер появилась во втором сезоне сериала «Тетя Марта», чем очень удивила своих поклонников, привыкших ее видеть в положительном свете. Как подчеркнула актриса, отрицательные персонажи в сюжете играют также главные роли, но лишь со знаком «минус».

«Именно отрицательный персонаж отвечает за линию противостояния», – отметила Зоя Бербер.

Сама актриса призналась, что не является «идеальной». По ее словам, ей непонятно, почему люди хотят видеть в ней лишь «солнышко лучистое». И если она не оправдывает ожидания по поводу «солнышка», то ее называют «лицемеркой».

Зоя пояснила, что роль «стервы» ей не особо интересна, а вот роль «стервеллы» очень по душе. Чтобы объяснить это понятие актриса привела в пример Лису Алису.