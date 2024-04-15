Известная российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак порадовала своих подписчиков в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) видеороликом в откровенном наряде.

На опубликованных кадрах журналистка появилась в черных лосинах и сером спортивном топе без бюстгалтера, оголяющим живот. 42-летняя телеведущая решила похвастаться шоппингом в магазине Bottega Veneta. Свой образ знаменитость дополнила золотыми браслетами, кольцом и очками для коррекции зрения. При этом Собчак появилась в кадре без макияжа и с распущенными волосами.

Ранее Собчак потратила на отдых в Дубае более 2-х миллионов рублей. Журналистка отдыхала заграницей вместе со своим 7-летним сыном Платоном. Знаменитость остановилась в одном из самых дорогих отелей города – Burj Al Arab. Поездкой на отдых в Дубай Собчак решила порадовать своего сына на время школьных каникул.