Покинувший Россию с началом специальной военной операции на Украине юморист Максим Галкин (признан иностранным агентом на территории РФ) оказался в центре скандала. Недавно шоумен опубликовал в соцсетях видеозапись, на которой он предстал перед подписчиками в нетрезвом состоянии. Сначала Галкин поздравил Израиль с прилетом иранских ракет, но затем удалил это видео, записав новое, в котором признался, что перепутал слова. Он заявил, что поддерживает Израиль и желает удачи его ПВО.

«Я предыдущее видео удалил. То ли я лишнего виски выпил, то ли что. Но я перепутал. Я хотел сказать не «мазел тов», конечно. «Беацлаха» нашим ПВО – удачи», – заявил Галкин во второй своей видеозаписи.

Журналистка Марина Ахмедова осудила поступок Галкина, назвав его жалким. По ее словам, некогда популярный юморист, совершенно не держит своего слова. Она подчеркнула, что Галкин предал Россию, назвав своей Родиной Израиль, а теперь публично опозорился, перепутав элементарные слова на государственном языке.