20 апреля в поселке Яйвы Александровского района была убита 21-летняя Александра Щелкунцова. За это преступление уже задержан местный подросток, однако «Комсомольская правда» считает, что в данном деле остается много вопросов.

Во-первых, совершенно непонятно, что делала 21-летняя женщина, у которой был ребенок, в компании малолеток. Во-вторых, достаточно странным журналистам кажется, что отец послал девушку копать червей для рыбалки. Именно после этого она исчезла и потом была найдена мертвой.

Журналисты «КП» связывались также с обвиняемым в убийстве подростком. В социальной сети в комментариях к поиску девушки он пытался увести его вглубь леса. Корреспондентам же парень рассказал, что видел Александру на другой день живой и невредимой.

По официальной версии, Александра была убита в лесу, однако 20 апреля соседка видела ее в компании мужчины старше 40 лет и того самого подростка. Они пили пиво, после чего мужчина ушел, а девушка осталась с парнем наедине. Отсюда возникает еще один вопрос – как они потом оказались в лесу.

Родственница девушки напомнила, что на камерах видеонаблюдения видно, как подросток тащит девушку в лес. При этом его обвиняют и в изнасиловании Александры, хотя уголовное дело возбуждено только по статье об убийстве. Впрочем, все эти вопросы еще требуют ответов, поэтому остается лишь следить за дальнейшим развитием событий.