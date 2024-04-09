Жительница Великого Устюга, Вологодская область, оказалась в неприятной ситуации из-за публикации в соцсетях снимка, сделанного в желтой куртке на фоне голубого неба. По словам Антонины Смолиной, которая является журналистом, она выложила на своей странице в ВК фотографию, на которой позирует в ярко-желтой куртке. Снимок сделан во время рабочей поездки в Мурманск в минувшем, где она сфотографировалась на фоне синего моря и небосвода.

Для журналистки оказалось полной неожиданностью, когда к ней домой пришел сотрудник полиции 3 апреля. Правоохранитель разъяснил, что на Антонину Смолину написал заявление мужчина, который увидел в ее снимке демонстрацию украинского патриотического символа.

Смолина написала объяснительную, в которой указала, что не может повлиять на цвет неба. А по поводу своей желтой куртки подчеркнула, что купила ее много лет назад. Женщина отметила, что не имеет возможности менять свою верхнюю одежду таким образом, чтобы подстраиваться под общественную оценку одобрения или порицания тех или иных цветов.