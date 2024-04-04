В Северной Осетии 47-летняя женщина осквернила места захоронения бойцов, погибших в зоне СВО. Как сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Республике Северная Осетия-Алания, соответствующие обвинения были предъявлены 47-летней местной жительнице.

По информации правоохранителей, 2 апреля женщина пришла на Восточное кладбище в городе Владикавказ, где похоронена ее мать. Однако помимо посещения могилы своей родственницы, женщина решилась на совершение акта вандализма. Она зашла на «Аллею героев», где покоятся погибшие в зоне СВО бойцы, и разбросала установленные на могилах вазы с цветами и ритуальные венки.

Отмечается, что нарушительница пребывала в состоянии алкогольного опьянения. Свои действия женщина объяснила тем, что пыталась найти спиртное, которое иногда оставляют посетители могил усопших.

Следствие провело все необходимые мероприятия по сбору доказательной базы. Сейчас дело направлено в суд.