Власти Нью-Йорка призвали граждан не впадать в панику и оставаться дома на фоне землетрясений в штате Нью-Джерси, произошедшего 5 апреля. Магнитуда землетрясения по шкале Рихтера составила 4.8 балла.

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс заявили, что никаких сообщений о пострадавших не поступало, поэтому он предложил местному населению заниматься своими обычными делами. Кроме того, в случае начала подземных толчков он порекомендовал не покидать свои дома, а укрыться в дверном проеме или рядом с внутренними стенами здания.

«Я призываю всех жителей Нью-Йорка проверить своих близких, в случае возникновения толчка стоит упасть на пол и прикрыть голову и шею. Укройтесь под прочной мебелью, рядом с внутренней стеной или в дверном проёме», – заявил Адамс.

Отмечается, что подземные толчки наблюдались от Филадельфии до Бостона. Также они были ощутимы и в некоторых районах Нью-Йорка. В зданиях дрожала посуда, шатались люстры и даже двигалась мебель.