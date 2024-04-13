Житель Кунашакского района Челябинской области рассказал о летающем объекте, осветившем все небо вечером 12 апреля.

По словам очевидца, неизвестный объект на невероятной скорости промчался по небу и на несколько мгновений во всей округе стало так же ясно, как днем. После этого объект исчез, но местные жители взволновались из-за подобных полетов.

«Это длилось не больше минуты. Что-то прокатилось по небу. Осветилось как днем. Едва успел заснять концовку», — рассказал один из них.

Предполагается, что речь идет о межконтинентальной баллистической ракете, которая была запущена с полигона Капустин Яр. Она успешно уничтожила условную цель в Казахстане, на полигоне Сары-Наган.

Ранее Минобороны России показало видеозапись пуска ракеты для испытаний.