В Нижневартовске россиянин устроил в своей квартире, расположенной в многоэтажном доме, настоящую птицеферму. Он развел более полусотни перепелок.

Как сообщает местный Телеграм-канал «N1 Первый Нижневартовский», жильцы дома, расположенного на проспекте Победы уже не могли жить в невыносимом запахе, распространяемом по подъезду от квартиры соседа. Они обратились к представителям управляющей компании, которые посетили зловонную квартиру.

Выяснилось, что владелец жилья решил устроить целую птицеферму у себя в квартире. Коммунальщики обнаружили клетки с перепелами. По предварительным данным, в квартире находилось около 50-ти птиц.

По словам представителей обслуживающей компании, зловонный запах, доносящийся с жилплощади «фермера» является нарушением прав других жильцов на благоприятную среду обитания. Мужчину проинформировали, что его соседи имеют право обратиться в суд, по решению которого у него могут принудительно изъять птиц. Кроме того, жильцы могут требовать моральную и материальную компенсацию нанесенного им вреда.