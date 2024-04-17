Работавший охранником в одном из торговых центров города Магадан 48-летний мужчина был убит 21-летним россиянином из-за обвинений в краже денежных средств. Злоумышленник был задержан сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в убийстве. Соответствующее видео допроса подозреваемого было опубликовано на официальном портале Следственного комитета Российской Федерации по Магаданской области.

Сообщается, что во время празднования Нового года 1-го января 2024 года в помещении пункта охраны торгового центра 21-летний россиянин украл кошелек 48-летнего охранника, в котором было 3700 рублей. Потерпевший решил вернуть себе украденные деньги и пожаловался матери 21-летнего россиянина.

«Из личной неприязни днем 28 января 2024 года обвиняемый, находясь в алкогольном и наркотическом опьянении, взял дома нож и приехал по месту работы потерпевшего, где сразу нанес ему не менее 18 ножевых ранений. Мужчина скончался на месте от обильной кровопотери», – сообщает пресс-служба СК РФ.

В настоящий момент дело об убийстве 48-летнего мужчины рассматривается по существу в суде. 21-летнего россиянина обвиняют по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство» и части 1 статьи 119 УК РФ «Угроза убийством».