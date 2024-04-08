Жительница Тринидада и Тобаго, 42-летняя Чармейн Сахадео страдает редким генетическим заболеванием. Ее тело покрывают тысячи опухолей различных размеров. Историю несчастной женщины показали авторы документального мини-сериала Take My Tumor на телеканале TLC, передает издание Daily Star.

По словам Чармейн, впервые на ее теле появилось несколько маленьких новообразований в 13-летнем возрасте. Сначала они не доставляли ей особых проблем. Она даже вышла замуж, родила детей и ходила на работу. Но постепенно ее тело начали покрывать все новые и новые опухоли, и к 40-ка годам на ее теле практически не осталось свободного места. Отмечается, что тело женщины покрывает несколько тысяч новообразований.

Опухоли выросли на веках, во рту, в носу, на ступнях ног и всей поверхности туловища и конечностей. Женщина не могла не только самостоятельно передвигаться, но дышать, видеть и говорить.

Операцию по удалению опухолей женщине сделал хирург-онколог из Лос-Анджелеса Райан Осборн. По его словам, Чармейн Сахадео больна нейрофиброматозом. Это достаточно редкое генетическое заболевание. Всего один случай на 3 тысячи новорожденных. Однако специалист подчеркнул, что ни в своей врачебной практике, ни в научных пособиях, он не встречал такого количества новообразований.

Врач удалил женщине несколько десятков опухолей, тем самым возвратив женщине способность двигаться, дышать, говорить и есть. По его словам, невозможно удалить все опухоли на ее теле, ведь это сильно бы травмировало ее кожу.