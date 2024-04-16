Жена звезды «Слово пацана» Рузиля Минекаева призвала фанаток мужа проявлять уважение и не орать под окнами. Своими криками поклонницы будят маленького сына, сообщила Азиза Минекаева.

Азиза рассказала, что фанатки каким-то образом вычислили, в какой квартире живет Рузиль. Теперь они регулярно по ночам верезжат под окнами. Она прикрепила аудио, на котором слышно скандирование фанатками: «Рузиль! Рузиль!». Девушка призналась, что подобное она слушает уже час.

Азиза сообщила, что эти крики так бы не раздражали, если бы в квартире были только взрослые. Но спит маленький сын, который может проснуться и испугаться подобных оров. Она попросила фанаток проявить уважением и прекратить орать под окнами. «У нас сын спит, епрст», – добавила она.