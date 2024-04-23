Жена наемника ВСУ из Колумбии Лаура сообщила РИА Новости, что ее муж «повелся» на пропаганду в Сети. Он был буквально ослеплен предлагаемой зарплатой в 5 тысяч долларов и поэтому решился отправиться на Украину, не имея при этом никакого опыта ведения боевых действий.

В ряды ВСУ наемнику помог попасть некий испанец. Все оказалось достаточно просто – мужчина прошел тест, пообщался с психологом и получил заключение о готовности вступить в Интернациональный легион.

После того как он погиб, Лаура ожидала быстро получить тело для захоронения. Однако это оказалось весьма сложной процедурой. На протяжении нескольких недель она ожидала, что украинские чиновники пришлют фото – до этого момента женщина не оставляла надежд, что супруг жив. Однако на Украине постоянно тянули время.

В результате она связалась с еще одним солдатом из Колумбии, который каким-то образом сумел проникнуть в морг и сделать фото.

Это действительно оказался муж Лауры и теперь ей предстоит еще вернуть тело на родину, что тоже сделать невероятно сложно.

Женщина призвала потенциальных наемников хорошо подумать, прежде чем ехать на Украину. Ситуация там гораздо сложнее, чем гласит пропаганда. Разбогатеть на участии в боевых действиях точно ни у кого не получится – никаких страховок не предусмотрено, а все процедуры усложнены до максимума. В том числе, и возврат тела для захоронения.