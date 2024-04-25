Татьяна Брухунова, молодая супруга известного российского юмориста Евгения Петросяна, рассказала подписчикам о своей болезни. Жена знаменитости опубликовала в соцсетях фотографию с термометром, на котором была изображена температура – 34.8 градусов. Татьяна написала, что это температура ее тела. Она призналась, что страдает серьезным заболеванием.

«У меня очень сильная в этом году аллергия, но дело не только в ней. У меня гнойный гайморит. Это очень тяжелое заболевание», – сообщила Брухунова.

Жена Петросяна также добавила, что проходит курс антибактериальной терапии и специальных процедур.

Ранее Татьяна Брухунова сделала операцию по устранению варикоза, который у нее возник еще до первой беременности.

Татьяна Брухунова вышла замуж за Евгения Петросяна в декабре 2019 года. В 2020 году она родила сына Вагана, названного в честь отца Евгения Петросяна. В октябре 2023 года у пары родилась дочка, которую назвали Матильдой. В Сети вспыхнули споры в отношении того, что ребенок был рожден суррогатной матерью. Однако Татьяна Брухунова опровергла эти слухи, отметив, что не афишировала свою беременность.