Супруга украинского военнослужащего рассказала, что ее муж был комиссован в результате получения тяжелого ранения, но государство отказывается платить соответствующую компенсацию. По словам украинки, во время боевых действий ее муж получил ранение, в результате которого лишился половины руки. Однако врачебная комиссия признала его ранение «легким».

«Ему оторвало руку по локоть. А дали справку, что это легкое ранение. А что тогда тяжелое ранение? Когда полголовы отрывает и обе ноги?», – возмущается женщина.

Украинка подчеркнула, что муж получил компенсацию всего лишь 100 тысяч гривен (220 тысяч рублей), которые все уже ушли на лечение мужа. По ее словам, как только врачи узнали о получении средств, то сразу отказались предоставлять мужчине бесплатное лечение.

«Врачи пришли и сказали, что теперь лечение будет платное и мне нужно отдать на это много денег», – рассказала супруга украинского бойца.

А ему еще предстоит пройти множество дорогостоящих процедур, на которые у семьи просто нет средств.