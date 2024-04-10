Российская певица Жасмин (настоящее имя Са́ра Манахи́мова) в беседе с журналистами рассказала, что у нее с супругом Иланом Шором прекрасные отношения, в которых отсутствует ревность. По словам артистки, конечно он делает «ревнивые намеки», однако они больше шуточные.

«Не могу сказать, что Илан совсем расслабился в этом плане и не ревнует меня: всегда, когда видит, что я ухожу из дома “при параде”, округляет глаза: “Это куда ты такая красивая собралась?”», – подчеркнула артистка.

Также певица рассказала, что муж любит видеть ее в домашней обстановке без косметики на лице. Он часто подчеркивает, что любит жену ненакрашенной. Кроме того, по словам Жасмин, супруг решил сбросить вес, поэтому сейчас активно взялся за этот процесс. Он даже шутит, что после похудения Жасмин придется отгонять от него толпы поклонниц.