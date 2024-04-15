Популярная певица Жасмин решила устроить для своего старшего сына Михаила Семендуева и его избранницы Евы Хачатурян роскошную свадьбу, потратив на празднование более 10 миллионов рублей. Подробности свадебной церемонии звездной семьи рассказывают журналисты программы «Ты не поверишь!».

На торжестве присутствовали не только родственники, но и представители отечественной эстрады. Всего на празднике было порядка 300 гостей, для которых арендовали банкетный зал в центре Москвы. Тамадой на свадьбе был известный эстрадный певец и ведущий Николай Басков. Также гостей развлекали Филипп Киркоров, Дима Билан и мама жениха – Жасмин.

В качестве гостей торжественное мероприятие посетили певица Валерия со своим мужем продюсером Иосифом Пригожины, певец Александр Буйнов и Нелли Кобзон. Валерия рассказала журналистам, что в зале царила семейная атмосфера, гостям показали фильм о молодоженах, а мама жениха была похожа на «статуэтку Оскара» из-за своего золотого платья.