Известная американская актриса Зендая появилась на итальянском телешоу Che Tempo Che Fa в ультракоротком платье от Prada, стоимостью 3650 долларов (примерно 300 тысяч рублей). Снимки знаменитости опубликовало британское издание Daily Mail.

Звезда сериала «Эйфория» появилась на шоу во время рекламного тура по Италии картины со своим участием «Претенденты». 27-летняя актриса подобрала изысканные туфли-лодочки в тон к платью. А свои волосы Зендая завила в роскошные локоны. В качестве аксессуаров знаменитость выбрала пару колец и круглую золотую подвеску на тонкой цепочке.

На минувшей неделе Зендая появилась на премьере фильма «Претенденты» вместе со своим возлюбленным, актером Томом Холландом. Премьерный показ картины состоялся в Лондоне. Зендая выбрала для выхода белоснежное платье макси длины с открытой спиной. Эффект образу придал бант в волосах актрисы в тон к платью. Том Холланд решил соответствовать своей спутнице, надев светлый костюм.