Президент Украины Владимир Зеленский, говоря о планах на новое контрнаступление ВСУ, в очередной раз упомянул Крымский мост. Он заявил, что сооружение будет обязательно разрушено, так как это важная часть логистики ВС РФ.

По словам Зеленского, «мост в Керчи, о котором все говорят» — это не единственная цель. Кроме того, в Крыму есть множество других инфраструктурных объектов, которые необходимо атаковать.

Также украинский диктатор заметил, что речь идет о военных аэродромах и мостах, которые используются в атаках на Украину.

Киев предпринял две попытки нанести удары по Крымскому мосту. В обоих случаях погибли мирные люди.

Украина сперва отрицала свою причастность к этим атакам, но затем глава СБУ Василий Малюк признал, что лично принимал участие в разработке террористических ударов.

Напомним, Зеленский заявил о планах провести контрнаступление в 2024 году, но отметил, что для этой цели нужно западное вооружение.