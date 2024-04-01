Украинский президент Владимир Зеленский во время интервью для канала SBC заявил о необходимости помощи со стороны США. Президент Украины призвал американских законодателей, по чьей инициативе задерживается ранее обещанное для Киева финансирование, предоставить помощь немедленно. Ведь, по словам Зеленского, Киев испытывает колоссальную нехватку вооружения, поэтому есть острая необходимость в военной поддержке со стороны США.

«Они должны были помочь Украине еще вчера. Мне нечего добавить. Это угроза для всего мира», – заявил Зеленский.

Относительно предстоящих выборов в Соединенных Штатах, назначенных на осень 2024 года, Зеленский высказался, что Киев ожидает со стороны Вашингтона неизменность в поддержке, не зависимо о того, кто займет пост американского лидера.

Ранее сообщалось о состоявшемся разговоре между Владимиром Зеленским и спикером палаты представителей Конгресса США Майком Джонсоном. Отмечается, что глава киевского режима проинформировал американского политика о сложившейся обстановке для ВСУ в зоне боевых действий и заявил о критической важности получения своевременной помощи от США.