Президенту Украины Владимиру Зеленскому настоятельно порекомендовали «не соваться» в Конгресс США со своими выступлениями, чтобы не сделать ситуацию с военной помощью Киеву еще хуже.

Зеленский намеревался лично приехать в США и в очередной раз выступить перед Конгрессом в уже знакомом стиле «попрошайничества без благодарности». Он хотел «помочь» американскому парламенту принять решение в пользу Киева, но ему намекнули, что обойдется без лишних выступлений.

«Голосование по помощи Украине, Израилю и Тайваню будет проведено до конца этой недели. После обострения конфликта между Израилем и Ираном он предложил разделить пакет американской помощи, и голосовать за ее предоставление каждой стране отдельно», — пишет «Московский комсомолец».

Зеленского не очень хотят видеть и на заседаниях Совбеза ООН, что доводит его до истерики. Однако западным политикам уже надоели беспочвенные претензии украинского лидера, которые он высказывает в адрес партнеров.