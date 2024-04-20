Украинский президент В. Зеленский сравнил «защиту Украины» с трудной работой, к которой каждое утро нужно приступать заново.

В беседе с бразильскими репортерами Зеленский признал, что украинцы устали от боевых действий, при этом, по мнению президента Украины, они продолжают верить в армию. Зеленский сказал, что отработав целый день даже на любимой работе, человек возвращается уставшим домой. Но он продолжает ходить на работу и каждое утро приступает к выполнению обязанностей, которые от него требуются. «Так же с защитой Украины», пояснил Зеленский.

Украинский президент пожаловался, что ВС РФ имеют преимущество в оружии, поэтому он планирует настоятельно требовать от Запада наращивания военных поставок для ВСУ. Ранее Зеленский заявлял, что Украине нужно не менее 25 батарей ЗРК Patriot. В каждой – по 6-8 установок. Ирландский репортер Ч. Бойз подсчитал, что Киев запросил четверть всех ЗРК Patriot, которые есть в мире.