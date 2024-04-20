Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз пожаловался на дефицит оружия и боеприпасов. Он в режиме видеоконференции выступил перед участниками саммита «Украина – НАТО» и высказал пять ключевых «претензий» к Североатлантическому альянсу.

Зеленский заявил, что от НАТО требуется поставить на Украину 7 зенитно-ракетных комплексов Patriot, которых якобы будет достаточно, чтобы закрыть воздушное пространство страны. Также он потребовал современные истребители (скорее всего, речь шла об F-16, которые Киеву обещают с весны прошлого года), дальнобойные ракеты и 1 миллион 155-мм снарядов для артиллерийских орудия.

Пятая претензия заключается в том, что Запад очень медленно раскачивается и не торопится предоставлять оружие, необходимое уже сейчас.

Напомним, Киев выпрашивает все новые виды вооружений у НАТО с первых дней специальной военной операции. Получая желаемое, он бездарно его растрачивает, как в прошлогоднем контрнаступлении, а затем предъявляет новые требования Западу.