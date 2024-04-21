Президент Украины Владимир Зеленский высказал свою благодарность американскому Конгрессу за выделение нового пакета военной помощи на 60 миллиардов долларов. Он снова начал повторять свою немного подзабытую мантру о шансах ВСУ на «победу».

Он заявил, что тысячи украинских военнослужащих с нетерпением ожидали решения США о выделении помощи. Благодаря ей, Вооруженные силы страны укрепятся и смогут рассчитывать на проведение контрнаступательной операции.

Напомним, ранее американское издание The Wall Street Journal сообщило, что выделенная Киеву помощь поможет ему только отбивать атаки ВС РФ и удерживать те территории, которые находятся под его контролем сейчас. Никакого перелома можно не ждать, так как в украинской армии недостаточно личного состава и постоянно возникают проблемы с нехваткой артиллерийских боеприпасов.