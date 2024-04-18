Президент Украины Владимир Зеленский признал причастность ВСУ к атаке на аэродром российской армии в Джанкое, расположенному на севере Крыма. Об этом украинский президент заявил во время своего вечернего обращения к жителям страны, поблагодарив всех причастных к организации ракетного удара.

«Спасибо, воины! Спасибо за вашу меткость», – заявил Зеленский.

По словам украинского президента, ВСУ смогли «реализовать правильный удар». Также Зеленский выразил благодарность главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому за организацию успешной операции.

Российский сенатор Андрей Климов отметил, что в подготовке ракетного удара по аэродрому в Джанкое имеют прямое отношение офицеры НАТО. Он подчеркнул, что без предоставления данных со спутников-разведчиков Североатлантического альянса, а также ракет западного производства украинская армия не смогла бы нанести подобный удар.