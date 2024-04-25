Далеко не все «будут счастливы от исхода конфликта Украины с Россией», заявил Владимир Зеленский. При этом украинский лидер не забыл произнести привычную уже мантру «Киев должен победить».

В беседе с корреспондентом Fox News президент Украины признал, что не представляет, как это возможно.

«Я не уверен, что все будут счастливы», – добавил он.

Напомним, Соединенные Штаты одобрили пакет новой военной помощи Украине на 61 миллиард долларов. По мнению западных экспертов, это уже не поможет Киеву добиться перелома на фронте, но все же замедлит продвижение российских войск.

ВС РФ тем временем продолжают идти вперед, ежедневно освобождая новые населенные пункты. Также они наносят сокрушительные удары по тыловым объектам ВСУ.