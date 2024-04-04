В Киеве всерьез отнеслись к заявлению президента России Владимира Путина о том, что теракты представляют собой обоюдоострое оружие. Украинские телеканалы уже в панике кричат, что «Путин дал добро на удары» по центрам принятия решений и составляют списки объектов, по которым могут прилететь ракеты, пишет «МК».

Киевские эксперты уверены, что ВС РФ будут ликвидировать не исполнителей террористического акта в «Крокусе», а тех, кто его заказал и финансировал. Поэтому ударов могут ожидать фактически все украинские ведомства и силовые структуры.

Также в социальных сетях пишут, что под удар попадет и украинский ЦИПСО, который занимается поддержкой медийного эффекта от теракта. Военными целями ВС РФ станут и суда, которые заходят в украинские порты, так как каждое из них вполне может доставлять в страны вооружение, технику и боеприпасы.

Не обойдет РФ стороной и областные администрации и центральные властные органы. Поэтому риск существует для всех, кто работает в этих учреждениях, пишут украинские СМИ.