Пострадавшие от теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» подали коллективный иск в СК РФ с требованием возбудить уголовное дело по факту оказания небезопасных услуг. Об этом в беседе с корреспондентом РИА Новости заявил адвокат Игорь Трунов.

«Заявление на имя председателя СК Александра Ивановича Бастрыкина было подано только что – в 10:00 по московскому времени 2 апреля», – рассказал президент юридической фирмы «Трунов, Айвар и партнеры».

По его словам, данный иск был подготовлен в ходе защиты интересов съемочной группы Ивана Поморина, которая должна была вести съемку концерта группы «Пикник» в концертном зале «Крокус Сити Холл». Впоследствии к данному иску присоединились родственники погибших и пострадавших во время теракта. Заявление было подано от лица 11 потерпевших.

В заявлении утверждается, что здание повышенной опасности не соответствовало нормам пожарной безопасности, предъявляемым к помещениям данной категории. Например, по словам очевидцев, занавес в концертном заде загорелся за считанные минуты, хотя должен был быть изготовлен из негорючего материала. Кресла зрительного зала также воспламенились и поддерживали горение, хотя они также должны были быть изготовлены из огнеустойчивых материалов.