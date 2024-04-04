53-летняя жительница Панинского района, из-за халатности которой 11 человек в Воронежской области заболели сибирской язвой, заплатит сто тысяч штрафа.

Воронежский Следком сообщил, что обвиняемая признала вину в рамках уголовного дела из-за нарушений ветправил (статья 249, часть 1 УК РФ). В ходе следствия было установлено, что выращивающая крупный рогатый скот обвиняемая в конце прошлого лета попросила брата забить одну из коров. Животное не было вакцинировано от сибирской язвы и не проверялось ветеринаром.

Хозяйка решила не подстраховываться. Она не проверила мяса на безопасность, а продала перекупщикам. Те продали его на воронежском рынке. Позже брат обвиняемой почувствовал ухудшение здоровья. В больнице ему диагностировали сибирскую язву. В биоматериале забитой коровы также нашли возбудителя.

В двух районах области ввели карантин, который обошелся властям в полтора миллиона рублей. В больницу попали 11 человек, в том числе подросток. У всех обнаружили сибирскую язву. Фермершу приговорили к году исправительных работ. Ветврача, которая допустила продажу мяса на рынке, обязали заплатить 100 тысяч штрафа.