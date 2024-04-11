Западные журналисты продолжают попытки вбить клин между Китаем и Россией. Репортеры The Wall Street Journal высказали предположение, что китайцы могли поставить киевскому режиму десятки тысяч БПЛА, которые теперь ВСУ используют при атаках на российские объекты.

В статье говорится, что украинские военные приобретают у китайцев как сами БПЛА, так и запасные части для них. Также китайцы, как следует из статьи, якобы продают украинцам комплектующие, из которых потом на Украине собираются дроны для атак по России.

Основным поставщиком дронов для ВСУ в публикации называется компания SZ DJI Technology. Ранее ее руководство заявляло категоричный протест использования дронов в военных целях. Вместе с тем компания признавала, что не может проконтролировать, как каждый покупатель использует купленный беспилотник.