Россия быстро восстанавливает армию в ходе специальной военной операции, заявил представитель Госдепа США Курт Кэмпбелл. Он также отметил, что успехи России являются дополнительным фактором для давления на ВСУ.

«За последние пару месяцев мы пришли к выводу, что Россия почти полностью восстановила свои военные силы», — цитирует политика портал «Военное обозрение».

Ранее об успешном продвижении России заявил и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Он отметил, что ВС РФ мобилизовали силы и перешли в наступление по всей линии фронта.

Наиболее заметно продвижение на Авдеевском направлении, но ВС РФ наступают также на Купянск и на Часов Яр, которые вполне могут вскоре перейти под контроль России.