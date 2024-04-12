Верховная рада Украины приняла законопроект об ужесточении мобилизации и уже через месяц после публикации в правительственной газете он вступит в силу. Новый закон прокомментировал депутат ВР от правящей партии «Слуга народа» Александр Дубинский.

В своем телеграм-канале он написал, что законопроект разделит общество на две части, причем этот процесс станет необратимым. На одной из сторон окажется украинский народ, а на другой – вожак киевского режима Владимир Зеленский с армией своих «опричников», передает РИА Новости.

«На одной стороне оказываются ОП и его опричники в лице депутатов, чиновников, полиции и всех этих бэб-шмэб-сбу. На другой – люди. Все», – написал Дубинский.

Также он отметил, что главной целью режима станет загнать украинский народ в армию и всеми силами там его удерживать, чтобы сохранять власть. Люди же будут думать исключительно о том, как выжить. По мнению Дубинского, это очень плохой фундамент для единения общества.