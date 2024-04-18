Владимир Зеленский, президент Украины, подписал законопроект об ожесточении мер по мобилизации, чем не просто нарушил, а уничтожил права украинских граждан. Такое заявление сделала официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Данный законопроект вынуждает простых украинцев отправляться на верную смерть.

Захарова подчеркнула, что украинский лидер подписал «чудовищный для населения закон», который является бесчеловечным.

«Это касается огромного числа людей, которые явно не будут добровольно записываться в ряды ВСУ для гарантированной не то что отправки на фронт, для гарантированной гибели», – подчеркнула Мария Захарова.

Такое заявления официальный представитель МИД РФ сделала во время брифинга. Она также отметила, что данный законопроект станет причиной еще большей коррумпированности в украинском руководстве, а также расколет общество. И вряд ли такими действиями Зеленский сможет пополнить ряды украинской армии.