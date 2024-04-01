Продажи электромобилей Xiaomi SU7 в Поднебесной стартовали 28 марта, но в Сети уже появились многочисленные кадры с разбитыми электрокарами.

На одном из размещенных кадрах показан разбитый Xiaomi SU7, водитель которого не вписался в поворот и протаранил ограждение. На другом снимке электрокар Xiaomi врезался в BMW-Z4. Китайские соцсети буквально завалены фотографиями и видеороликами с разбитыми электрокарами. По информации CarNewsChina, в ДТП попали даже те электромобили, которые были предоставлены водителям для тест-драйва.

За 4 минуты с начала анонса Xiaomi продала десять тысяч SU7. За следующие 3 минуты – еще столько же. Стоимость базовой комплектации Xiaomi SU7 составляет в пересчете на рубли 2,8 млн. На одном заряде электрокар проходит 800 км. Базовая версия разгоняется за 2,78 секунды до сотни.