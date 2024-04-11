Блогера А. Шабутдинова будут судить за семь десятков эпизодов мошенничества, поэтому срок тюремного заключения может оказаться больше того, который указан в уголовном кодексе в статье о мошенничестве. Однако больше 15 лет блогеру вряд ли дадут, считает юрист В. Безъязычный.

11 апреля стало известно, что блогера обвиняют в 73 эпизодах мошенничества. Следствием были найдены дополнительные 23 эпизода.

В беседе с Лентой Безъязычный сказал, что окончательный срок тюремного заключения блогера будет зависеть от квалификации 159 статьи УК РФ. Может это будет «часть вторая», когда мошенничество осуществляется группой лиц по предварительному сговору. Это 5 лет заключения.

Или «часть третья» – в крупном размере или с использованием служебного положения. Это шесть лет. Если речь будет идти о «части четвертой» – организованная группа и в особо крупном, то тут наказание до 10 лет, пояснял юрист.

Если все-таки будет «часть четвертая», то максимальное наказание не сможет превысить 15 лет заключения. Детальнее говорить об этом можно будет после передачи обвинительного заключения в суд, сказал Безъязычный.