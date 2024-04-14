В воскресенье, 14 апреля, в 15:30 по московскому времени военный кабинет Израиля соберется на срочное заседание, чтобы обсудить возможные варианты ответа на ракетную атаку со стороны Ирана по израильским объектам. Об этом в своем материале сообщает израильский новостной портал Ynet.

Автор статьи отмечает, что руководство США пытается повлиять на Израиль, чтобы возможный ответ на иранскую атаку не привел к дальнейшей эскалации в регионе. Однако окончательное решение об ответных мерах на действия Ирана будет принято во время заседания военного кабинета Израиля, в который входят премьер-министр Биньямин Нетаньяху, министр обороны Йоав Галант, министр без портфеля Бени Ганц и другие высокопоставленные израильские чиновники.

В ходе экстренного заседания военного кабинета будет принято решение, как Израиль должен относиться к массовой ракетной атаке на страну со стороны Ирана. Один из источников Ynet отмечает, что рассматривается вариант нанесения массированного удара по «ядерным объектам Ирана».