В Сети активно обсуждается информация о вероятном возвращении известного телеведущего Ивана Урганта на телевидение. Есть вероятность, что передача «Вечерний Ургант» вновь будет транслироваться на «Первом канале». По поводу возможного возвращения Урганта на российское ТВ высказалась актриса и радиоведущая Яна Поплавская.

По словам артистки, шоумен «удачно устроился», так как пересидел весь период гонения артистов, критикующих СВО и покинувших Россию. Поплавская подчеркнула, что Ургант смог «втереться в доверие нужным людям», поэтому теперь без проблем возвращается в отечественный шоу-бизнес.

«Даже в Донбасс ехать не пришлось, СВО поддерживать, бойцам помогать и Зеленского осуждать. На одном «таланте» выехал», – заявила актриса.

Яна Поплавская сравнила Ивана Урганта с признанным в РФ иноагентом Максимом Галкиным, активно критиковавшим спецоперацию и покинувшим Россию. Но, по мнению актрисы, юморист поступил более честно, чем Ургант.