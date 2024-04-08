Яна Поплавская, фото из соцсетей

Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В Сети активно обсуждается информация о вероятном возвращении известного телеведущего Ивана Урганта на телевидение. Есть вероятность, что передача «Вечерний Ургант» вновь будет транслироваться на «Первом канале». По поводу возможного возвращения Урганта на российское ТВ высказалась актриса и радиоведущая Яна Поплавская.

По словам артистки, шоумен «удачно устроился», так как пересидел весь период гонения артистов, критикующих  СВО и покинувших Россию. Поплавская подчеркнула, что Ургант смог «втереться в доверие нужным людям», поэтому теперь без проблем возвращается в отечественный шоу-бизнес.

«Даже в Донбасс ехать не пришлось, СВО поддерживать, бойцам помогать и Зеленского осуждать. На одном «таланте» выехал», – заявила актриса.

Яна Поплавская сравнила Ивана Урганта с признанным в РФ иноагентом Максимом Галкиным, активно критиковавшим спецоперацию и покинувшим Россию. Но, по мнению актрисы, юморист поступил более честно, чем Ургант.

«Предал Россию (Максим Галкин – ред.), но не свою собственную совесть. Ну что, готовы к передаче «Бесчестный Ургант?», – задала риторический вопрос Поплавская.