Общественница Яна Поплавская призвала наконец разобраться с «хозяевами жизни», которые считают будто деньги дают им безграничную власть.

В авторском тг-канале Поплавская сообщила, что ее мужа избил неизвестный после маленького ДТП. Как только супруг вышел из машины, то получил удар в висок от незнакомца. Муж Поплавской успел сесть в машину и закрыться, но незнакомец продолжал ломиться. После этого супруг вызвал инспекторов.

По словам актрисы, полиция прибыла на место мгновенно. При досмотре у водителя и пассажира нашли порядка двух миллионов рублей. Происхождение такой суммы «молодчики» объяснили мутно. Было написано заявление на напавшего, а у мужа до сих пор кружится и болит голова. Поплавская убеждена, что по Москве стало страшно не только ходить, но и ездить. Она благодарит Бога, что у напавшего не было пистолета.