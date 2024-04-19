ВС России имеют численное превосходство перед Украиной. У нее больше солдат, которые имеют в своем распоряжении надежное оружие, и поэтому РФ побеждает в конфликте, пишет американское издание Wall Street Journal.

Авторы публикации также отмечают, что РФ постоянно модернизирует вооружение, обновляет его в полном соответствии с особенностями боевых действий в зоне СВО и потребностями своих военнослужащих. Также она умело использует преимущество в численности личного состава.

Несмотря на западные санкции, РФ все же продолжает получать электронные компоненты для своего вооружения. Поэтому она минимум два года сможет продолжать противостояние, не испытывая никаких проблем с оружием, боеприпасами и техникой. Это должно отрезвить Киев, который уступает по численности личного состава и находится в зависимости от США и их союзников из-за отсутствия собственных вооружений.