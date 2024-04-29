Украинская власть наладила выпуск собственных дронов, для которых комплектующие и запчасти закупаются в Китае. Более того – украинские дроны очень напоминают китайские, потому что украинцы используют китайские образцы, пишет The Wall Street Journal.

В начале вооруженного конфликта с Россией украинцы адаптировали под выполнение военных задач гражданские китайские БПЛА самолетного типа Mugin5. Украинские военные применяли в боях и другие китайские дроны, которые без затруднений заказывали по интернету, говорится в публикации.

Теперь от единичных образцов, которые украинцы мастерили прямо на передовой, Киев перешел к массовому производству БПЛА. Все они собираются из китайских комплектующих, пишут репортеры WSJ. Отмечается, что Киев нацелен на выпуск дронов дальнего действия. Производство таких моделей выросло на Украине с начала года в 10 раз.

Украинский министр науки и технологий М. Федоров в комментариях для издания сообщил, что украинские инженеры разрабатывают модели, стараясь максимально увеличить дальность действия БПЛА. Он заверил, что у ВСУ уже есть дроны, которые могут пролетать больше 1000 км.